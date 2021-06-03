由於需求增加，航空業者增加赴美航班，激勵長榮航與華航今（3日）早盤直奔漲停，長榮委買量突破10萬張，華航也有近9萬張買單高掛，市場熱度相當高，對於國人「逃難」出國打疫苗，法人分析，海歸民眾返美及打疫苗的人潮屬於短期現象，全年獲利仍得依賴貨運表現。

長榮航昨宣布從下周一（6月7日）起，桃園至洛杉磯航線將從現階段的每週3班，恢復至每週7班，等於天天都有班機，這也是去年新冠肺炎疫情爆發後，國籍航空首度大量增加赴美航班。

在增加班次的好消息刺激下，長榮航今直奔漲停價20.05元，委買量逼近10萬張，華航同樣攻上漲停價20.50元，委買量近9萬張，一甩先前低迷買氣。

事實上，全球施打疫苗率提升，距離解封不遠，刺激航空業從谷底翻身，中央社報導，有航空業者透露，確實有部分民眾前往美國施打疫苗，但部分學生提早返美準備開學也是原因。

另外，法人分析指出，施打疫苗與海歸派返美都屬於短期需求，對減少虧損有正面影響，但距離完全解封還有一段路，全年營收恐怕還是得倚靠貨運表現。

(中時新聞網)