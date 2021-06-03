星宇聯手台灣知名口罩大廠親親JIUJIU打造四款極具航空美感之醫療級口罩。（星宇提供）

星宇航空跨界進軍口罩時尚界，以航空規格制定者之姿，重新定義口罩美學。延續絕美星宇JX Style制服風格，首創以「飛航員」、「空服員」、「航機工程師」、「地面勤務」制服元素為設計概念，聯手台灣知名口罩大廠親親JIUJIU打造四款極具航空美感之醫療級口罩。

由知名設計師林尹培袞操刀的星宇全系列制服曝光後，不但廣獲大眾好評，2019年還勇奪英國著名媒體The Design Air最佳航空新制服奬，更是諸多粉絲敲碗許願最想穿上的航空業制服。

星宇航空將時髦的制服元素巧妙融入四款口罩設計，空服款選以灰白金未來感配色，圖騰來自於女性空服員的絲巾設計，飛航員款以機長夾克概念打造，沉穩霧黑主色搭配夾克上的「SAFETY IS OUR ATTITUDE」精神胸章及霸氣肩章圖騰，航機工程師款宇宙藍搭配紅耳帶，印上STARLUX立體感大字及品牌精神標誌北極星點綴，完整還原制服設計。

地面勤務款為灰黃撞色，設計靈感來自於為地勤員遮陽擋雨的工作服及袖套，另每款口罩右上角皆有STARLUX、左下角則有JIUJIU兩大LOGO鋼印細節，中性設計可依每日服裝造型自由搭配。組合款外盒以縮小版星宇航機A321neo設計，5入款消光黑搭配大地金外盒風格獨具，細節控及航空迷們務必包色珍藏。

星宇航空表示，全球疫情尚未趨緩，配戴口罩已成現今生活日常，這次推出四款JX STYLE口罩為防疫盡一份心力，也向所有第一線航空與醫護人員致敬。

以飛安不容妥協為服務宗旨的星宇航空，請到同樣以「安全」為最高要求的親親JIUJIU操刀，獨家採用四鋼印口罩，國家檢驗標準認證，以最時尚的態度共同守護國人健康。

(中時 )