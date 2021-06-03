《北京日報》用戶端3日報導，全球什麼時候能夠恢復正常人員往來？中國什麼時候能夠打開國門？大陸「網紅」醫生、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏作出最新判斷，指中國在2022年上半年可以有條件地跟一些國家恢復往來；至於未來是否需要反覆接種疫苗，取決於今年接種疫苗後，隔年底再行評估時有多少人打了疫苗還感染狀況而定。

博鼇亞洲論壇全球健康論壇第二屆大會「實現全民健康-新冠疫苗的研發、可及性與可負擔性」分論壇2日晚間在山東青島舉行。

張文宏說：「世界各國有條件地恢復人員往來，今年下半年就會開始。我們希望中國在2022年上半年可以有條件地跟一些國家恢復往來，這取決於打疫苗的速度。」

張文宏表示，一些疫苗接種率已經比較高的國家，比如以色列、美國、英國，會「偷偷」地在今年下半年先開始恢復人員往來。並非別的國家不接納他們，而是別的國家疫苗接種還沒有完全結束。「所以，中國要趕快在今年年底把這個事情做了。」

同場論壇上，大陸國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉介紹，中國已向全球提供超過3.5億劑新冠疫苗。在2021年剩下的7個月，無論通過雙邊方式還是通過新冠肺炎疫苗實施計畫（COVAX），中國向全球供應疫苗的數量一定會遠遠超過前5個月。

張文宏認為，即使中國向全球大量供應疫苗，但由於其他更多國家疫苗供不應求，只能優先保證國內使用，全球70多億人口全部完成接種也得好幾年。「所以全球什麼時候恢復往來，不知道。但是一些國家有條件地恢復往來，今年下半年就會開始。我們希望中國在2022年上半年可以有條件地跟一些國家恢復往來，這取決於打疫苗的速度。盡快接種疫苗，滿足有條件開放的需要，中國就可以跟世界上疫苗打得不錯、發病率低的國家有條件地恢復人員往來。」

未來新冠疫苗會不會像流感疫苗一樣每年都要打，也是公眾頗為關心的問題。在回答這一提問時，張文宏坦言，雖然大多數推斷對此都得出肯定的答案，但目前還不能確定。他舉例說，新冠感染者康復後帶有抗體，但仍有20％的機率再次感染。同樣，疫苗接種後的保護率隨著時間推移會不斷下降。

「所以，未來人們是不是需要反覆接種疫苗，取決於今年接種疫苗以後，在第二年年底再進行評估，看看有多少人打了疫苗還感染。第二年如果沒有再次感染那就再等等，等到第三年看看有多少人感染。直到打過疫苗的人普遍出現再次感染的現象，這個時候就是一個節點，是疫苗重新佈置的最好時機。」張文宏說。

中國與大多數國家的疫情情況存在很大差異。張文宏直言，有關新冠疫苗是否需要反覆接種的相關資料，一定來自於其他國家。屆時，中國可以參考由其他國家獲得的科學資料，非常從容地進行新冠疫苗接種的「第二次佈置」。

(中時 )