美女作家黃大米時常針對時事發表看法，說話風格幽默的她圈粉無數，粉專還擁有16萬人追蹤，近來台灣疫情嚴重，疫苗問題成為民眾關注焦點，對此，黃大米發文諷刺「台灣人有三個選擇：高端、聯亞、龍巖」，遭到大批網友出征，認為她的幽默感不應該建立在確診者家屬身上。

黃大米日前在臉書發文透露看到粉專有粉絲的精彩留言，指出美國人有莫德那、輝瑞、嬌生這三種疫苗選擇，台灣人也有三種選擇，卻是高端、聯亞、龍巖三家葬儀社，藉此諷刺中央決策，沒想到引來網友們砲轟：「如果有人家人過世，看到這並不會覺得有趣」、「不精采也不好笑」。

對於網友們的反應，黃大米在貼文回酸，「我真心不知道這樣會有網軍，但真的來了耶，喔耶」，也有不少粉絲力挺，「很好笑耶，台灣講實話的人會被說是酸民，酸政府就是不行啦」、「報告蔡指揮官，我1450半數軍力已抵達，瘋狂轟炸中」、「妳真是帥斃了」。

接著黃大米再度發文：「我第一次了解到1450，也看到1450，覺得很感動，他們很敬業，都深夜了還都一起出動，還提醒網友在電腦前也要保持社交距離，又發文表示：「對於有熱情的粉絲留言：『幹XX』我在此鄭重呼籲：防疫期間，請避免人與人的連結。」回應再度引起正反兩面評論。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)