台灣的疫苗取得在全球排名後段班，隨著5月國內疫情轉趨嚴峻，近期赴美民眾暴增，根據桃園國際機場公司統計，5月份前往美國的旅客確實增加，相較3、4月份，旅客增加2成以上，資深媒體人黃光芹今在臉書分享昨日桃園機場人潮圖，只見照片中的機場大廳，滿滿都是人潮。

黃光芹今（3日）在臉書分享昨桃園機場人潮圖，有網友看到就在其PO文下方驚問，在台的美國人都急著飛回去美國打疫苗了？」黃光芹回應，「有可能」，另有網友表示，「不一定要美國人，美國沒有規定綠卡或國民才能打，去旅遊也可以打。而且不用隔離」。

對於桃園飛美國的飛機班班客滿，傳出有錢人想飛去美國打疫苗，作家顏擇雅昨（2日）在臉書發文表示，自己懷疑這選擇是否明智；的確，台灣現在缺疫苗，美國不缺。但美國如今疫情並不比台灣輕微，6月1日單日確診數字是12,976，死亡數字287。重點是，打過疫苗獲得保護力，雖會減少受到感染的可能，但不是百分之百。打過疫苗的美國人，還是可能把自己染到的病毒再傳出去，害別人生病的。

顏擇雅臉書。（圖片摘自顏擇雅臉書）

顏擇雅指出，病毒雖正在台灣傳播，至少人民正嚴守社交距離，人人戴口罩，勤洗手，但美國已經解封，大家重新湧入餐廳，遊樂場，而且都不戴口罩了。何況，美國如今依然有近半人口，一針都沒打。12到18歲是最近才開放施打，有些人 (英文叫 anti-vaxxer) 則是死不願打。偏偏最抗拒打疫苗那種美國人，往往也最討厭戴口罩，所以，台灣人此時到美國去，接觸到病毒的機率搞不好更高，就算馬上打疫苗，也沒辦法馬上獲得保護力。

據《中國時報》昨報導，航空業人士指出，近日前往美國的旅客確實有增加，但無法分辨是特地去打疫苗，還是有其他原因。至於市場上流傳的「疫苗旅遊團」，交通部觀光局則重申，去年3月19日已公告暫停旅行業組團赴國外旅遊，禁令解除前旅行社不得組團赴國外旅遊。此外，疫苗施打有其專業及相關規定，安排施打疫苗亦非旅行業業務，違者得處3至15萬元罰鍰，情節重大者得廢止其執照。

(中時新聞網)