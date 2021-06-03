全台升至三級警戒已逾2週，指揮中心要求休閒娛樂業、觀展觀賽業、教育學習業停業外，而餐飲業者也被要求暫停內用，勞動部擬比照去年針對職業工會勞工、無薪假勞工等提出紓困，但工鬥團體今天表示，照顧對象恐怕無法擴及至時薪勞工及因三級警戒遭停業的勞工生計，直指行政院長蘇貞昌近日所言的「我們今天台灣不容許有任何一個人沒有被關懷到」是睜眼說瞎話。

工鬥指出，勞動部目前的紓困方案仍是新瓶裝舊酒，即時修正的力道完全不足，5月中以來受政府直接停業的受僱勞工，不僅生計遭受重創，在勞動部現行「做半套」的制度底下，完全無法適用任一方案，明明是配合防疫政策「共體時艱」的艱苦勞工，到了紓困階段卻頓時成了沒爹沒娘的棄兒，被勞動部晾在一旁自生自滅。

宜蘭縣產業總工會理事長胡勝已表示，餐飲店家變外帶，部分工時勞工根本就是實質無薪假，但安心就業、充電再出發等計畫、生活補貼等排除掉部分工時勞工，加上服務業勞工替代性高，店家才不會為勞工申請補助。

宜蘭縣產業總工會監事會召集人呂學民說，因為指揮中心要求導致業者被迫停業，勞動部認為「不得歸責勞資雙方、停業期間工資需由勞資協商」，但勞工原本就處弱勢，老闆怎麼可能跟勞工協商、惶論要基本工資的無薪假，勞工實際上就是拿不到工資。

工鬥指出，勞動部只在自營作業者生活補貼的部分，放寬投保級距而有部分推進，然而，針對因停業政策而頓失生計的弱勢勞工，即便到了紓困方案即將拍板實施的此時此刻，勞動部仍然毫無具體作為，大街小巷裡的民宿、小吃店、安親班、美術館和電影院，早已拉下鐵門整整2個禮拜了，難道勞動部不曉得該如何認定受衝擊的產業嗎？難道勞動部的官員，此時此刻還待在辦公室裡「觀察」減班休息的通報數據嗎？難道排除勞工請領任何紓困補助，就是勞動部今年的政策方針嗎？

(中時 )