民進黨連江縣黨部建議中央在機場強制快篩。（連江縣政府提供）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中1日宣布，金門、澎湖及馬祖三離島入境強制快篩已違反傳染病防治法，將發函撤銷公告。民進黨連江縣黨部主委李問今（3）日公開聲明，離島醫療能量不足，建請中央慎重再考慮機場強制快篩，並要求機位減半梅花座。

聲明中指出，疫情期間，離島醫療能量受到嚴重挑戰，雖然中央疫情指揮中心6月2日起在台灣本島機場（松山、台中等5處）設立快篩站，卻僅限「過去14天內有症狀者，才須接受抗原快篩檢驗」，引起離島民眾擔心產生防疫的漏洞。

因此，縣黨部建請中央，慎重再考慮於機場登機前，執行全面強制快篩；且要求搭機的座位採梅花座的方式，以符合社交距離，藉此也減少搭機人數，亦能兼顧機場快篩能量與防疫安全。

縣黨部認為，在台灣本島端機場推行強制快篩，先初步過濾可能案件，為離島提供多一層防護。馬祖即有確診案例，是先在南竿機場快篩陽性後，再經由核酸檢測發現的。

離島醫療能量不足，如果出現疫情擴散，本地的醫療資源難以負荷，更難以從其他縣市調度支援。以馬祖為例，不幸出現4名確診案例，屢遭民眾反映資源不足或直接向媒體發聲，問題諸如集中檢疫所品質不佳、防疫車隊缺乏、確診案例個資外洩、確診足跡未能清楚說明等疏失。

推動在台灣本島各機場全面快篩，是在考量離島醫療能量、地理差異等條件後，因地制宜的合理調整。

此外，縣黨部主張搭機需以梅花座、機位減半的方式，以兼顧各機場醫療篩檢能量與防疫安全。

縣黨部認為，以梅花座的方式，不僅能確保乘客安全距離，也可以減半機位，降低搭機人數。相信在乘客人數減少後，能避免在機場排隊篩檢過程中，產生不必要的群聚，避免萬一真有確診者，導致感染的狀況。

在機位大量減少的情況下，也能減少民眾進行不必要的移動，確保防疫能更徹底。

若中央流行疫情指揮中心認為，機場推行強制快篩有不妥或窒礙難行之處，縣黨部盼指揮中心，能基於科學依據、醫學考量來向民眾解釋。

縣黨部認為，如果僅以「全國統一規範」為由，並不是最佳的社會溝通方式，離島民眾將難以充分理解支持，也難以安撫民眾心中普遍的不安。盼中央流行疫情指揮中心慎重再考慮離島特殊情形，實施全面強制快篩以保障民眾的安全。

(中時 )