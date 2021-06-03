華為2日發布包括智慧型手表、平板電腦在內的多款搭載HarmonyOS 2（鴻蒙）新產品，同時宣布旗下手機、平板電腦等多款設備將陸續啟動HarmonyOS 2升級。華為消費者業務AI與全場景業務部副總裁楊海鬆說，華為正加速構建鴻蒙生態，將「用1年走完其它操作系統5年的路」。目前據華為表示，已有300多家應用和服務廠商、1000多家硬體廠商參與到鴻蒙生態建設中。

武漢大學計算機學院助理教授趙小剛表示，鴻蒙的創新性在於通過分布式軟總線技術，創造「超級終端」，讓消費者通過「碰一碰」方式，就可以實現設備互聯，大大降低用戶使用多設備的難度，同時提升多設備的交互速度。此外，分布式智能應用能夠在不同設備快速流轉，進而提高設備運算的利用率。

根據新華社報導，業界普遍認為，「兼容」和「開放」特性的HarmonyOS，讓家電家居、運動健康、飲食出行、影音娛樂、辦公教育等領域的大陸產業界對HarmonyOS及其產業生態表現出積極態度。

從2012年華為諾亞方舟實驗室成立，開始規劃自有操作系統起，HarmonyOS已歷經9年的研發歷程。2017年，鴻蒙內核1.0完成。2019年8月，鴻蒙OS1.0發布。2020年12月，鴻蒙OS2.0手機開發者Beta版發布。

華為消費者業務軟體部總裁、AI與智慧全場景業務部總裁王成錄說，如今消費者身邊的智能終端越來越多，但由於系統的碎片化，導致連接復雜、操控繁瑣、體驗割裂，並沒有帶來更好的體驗。HarmonyOS是新一代智能終端操作系統，為不同設備的智能化、互聯與協同提供統一的語言。

(旺報 )