騙徒日前假冒刑大幹員，謊稱大樹區68歲吳姓老婦人積欠電話費，因她的手機號碼遭人盜用，需要清查財產。就在老婦人領出120萬元新台幣積蓄準備交付時，仁武警方及時到場，阻止這場騙局。

仁武分局大樹分駐所警員於6月1日中午12時30分巡邏時，獲報稱民眾提領一大筆現金疑似要面交給騙徒，請求警方協助。

警方到達老婦人住家，了解騙徒以常見的中華電信來電語音指老婦人積欠電話費用未繳，老婦人在線上轉接後，由假冒刑大幹員的騙徒接手，說老婦人的手機號碼遭人盜用，疑似涉及不法情事，需要清查她的財產，要求她將錢領出交付保管。

老婦人不察，至銀行領出120萬元，準備交付給騙徒。幸好，家人覺得不妥，向警方查證。警方獲報趕赴老婦人住家，剛好騙徒正在與老婦人通電話，警員馬上接手老婦人的電話，表明身分。詐騙集團踢到鐵板，掛斷電話。

警方呼籲，詐騙手法層出不窮，如有遇到疑似詐騙集團要求操作ATM，務必向警政機關查證，請先掛斷電話，再撥打110、165等專線詢問，避免上當。

(中時 )