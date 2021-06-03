本土疫情仍升溫，在疫苗尚未大規模施打前，台中市大台中警察之友會第三辦事處主任張燋虎、顧問趙晉穎，有感於「務必做到保存最大警力」，力挺第一線基層員警，2日將防護面罩300個及口罩2000個送抵警分局，分配給外勤員警全面的安全防護。

從事生技產業、警友第三辦事處顧問趙晉穎，捐贈300個防護面罩及2000個口罩，協助警方做好防疫工作，感佩警察同仁在疫情嚴峻時期，全力投入抗疫工作執勤的辛勞，防疫物資由分局長張則誠代表接受。

趙晉穎並憂心第一線執勤的員警打擊犯罪，與維護交通的同時，也暴露在病毒威脅下，叮嚀員警一定要加強自身防護的裝備，防疫物資提供第一線員警執勤時的安全防護，平安順利度過艱困的疫情。

台中市警第三分局長張則誠表示，感謝疫情期間警友對警察同仁的關懷與支持，是警察強力的後盾，也為警察同仁注入一股令人振奮的暖流；提醒所屬員警，於執行各項勤務時，務必作好自身防護措施及防疫衛生習慣，避免感染風險，做好治(交)安維護工作，齊心防堵疫情。

(中時 )