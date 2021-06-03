「真的是糗大了！」高雄市1名海軍陸戰隊退伍的三民區里長5月底一口氣傳送4組色情照片和影片要給兄弟們娛樂，還註明「兄弟！疫情肆虐送您到這座孤島去隔離！記得回來！」未料，卻誤傳至有178人組成的「災情通報網」LINE群組，群組成員接獲去電知會里長，正在應酬的里長嚇到酒醒，想「收回」影片，卻變「刪除」，雖里長事後道歉，已造成無法抹滅的窘境。

高雄里長在公務群組傳不堪入目的色情影片，事後賠不是，卻因按錯收回鍵，造成無法抹滅的窘境。（摘自臉書社團「公務之聲靠北電台」／石秀華高雄傳真）

臉書社團「公務之聲靠北電台」5月25日貼出一則文章，指「一個民選里長在公務群組放A片，都沒有一個長官敢出聲制止，里長根本是直接挑戰區公所，打臉市政府，結果眾主管悶不吭聲，原來里長惡勢力竟然可凌駕公權力之上，但基層公務員要對這種秀下限、無極限的里長，以及姑息縱容的公所主管提出嚴正抗議，我們拒絕接受這種低級無恥的霸凌。

根據了解，上傳4段色情影片和照片的是三民區某位從海軍陸戰隊退伍的里長，接收色情影片的是由178名市府公務人員所組成的「災情通報網」LINE群組，當天該名里長一口氣傳了四段色情影片原本是要給「兄弟」娛樂，卻誤傳至公務群組，當時有群組成員通知里長傳錯群組，正在應酬的里長嚇到酒醒，急著想在群組裡按「收回」鍵，卻按成「刪除」，「手殘」結果，影片停在群組內流傳，無法收回。

該名里長事後雖在群組公開道歉，仍難息群組成員怒火，因此截圖上傳臉書社團「公務之聲靠北電台」公審里長；該名60多歲、五連霸的里長，個性海派，且擁有導遊和領隊證照，又熱心公益；記者去電詢問該名里長回應，但里長似乎刻意躲避，電話已直接轉入語音信箱；據了解，該名里長對於誤傳色情照片和影片至公開群組，懊悔不已。

(中時 )