《商情》黃金亞洲電子盤小幅波動 10:522021/06/03 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因市場正等待官方公布最新非農就業數據，因此買盤呈現保守態度，故使金價於近5個月高點附近盤整，但仍守住1900美元；截至台北時間6月3日上午10點37分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 8月黃金下跌0.7美元，報每盎司1909.2美元。 7月白銀上漲0.106美元，報每盎司28.31美元。 7月白金上漲1.5美元，報每盎司1194.2美元。 9月鈀金下跌3.6美元，報每盎司2865美元。(商品行情網) 《國際油價》原油亞洲電子盤有撐 《商情》黃金亞洲電子盤續疲 (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #非農就業數據 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》AMC股價飆升近1倍 Mudrick差一天少賺逾3億美元 11:092021/06/03 財經 《半導體》爆群聚感染 京元電臉綠 10:352021/06/03 財經 《韓股》電子股走高 KOSPI創近1個月新高 11:262021/06/03 財經 大型權值電子股回神 台股上漲近百點 09:292021/06/03 財經 《產業》庫存回補持續 支撐H2產業動能 11:432021/06/03 財經 《其他電子》耕興5月營收年增11.6％ 完善機制抗疫 08:192021/06/03 財經 《美股掃瞄》美股微升 標普500距歷史高點僅一步之遙 08:532021/06/03 財經 《晨間解盤》量能乏力 電子2原因難登主流(倫元投顧提供) 07:452021/06/03 財經 BMW i4正式亮相 ＆ M Power首度推出電動車款-動力底盤篇 10:472021/06/03 汽車情報-主題企劃 《金融》疫情促升電子支付 未來5年成長翻倍 08:372021/06/03 財經 《商情》公債殖利率降 紐約期金轉漲 10:012021/06/03 財經 財經熱門新聞 企業紓困4.0來了 員工薪資補貼每人4萬 - 財經 - 工商 京元電7300員工快篩照曝光 網驚喊：一堆人群聚是在辦家庭日嗎 - 財經 EPS跟萬海差不多 陽明、長榮只能當細漢？專家斷言更恐怖結局 - 財經 高端散戶慘賠嚇哭 網一看對帳單驚：內情不單純 - 財經 高端跌停 8大官股偷買近7千萬？財政部回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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