因市場正等待官方公布最新非農就業數據，因此買盤呈現保守態度，故使金價於近5個月高點附近盤整，但仍守住1900美元；截至台北時間6月3日上午10點37分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金下跌0.7美元，報每盎司1909.2美元。

7月白銀上漲0.106美元，報每盎司28.31美元。

7月白金上漲1.5美元，報每盎司1194.2美元。

9月鈀金下跌3.6美元，報每盎司2865美元。(商品行情網)

(時報資訊)