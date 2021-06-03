工研院綜整國內外政經情勢，今(3)日發布2021年臺灣製造業景氣展望預測結果，預測2021年製造業產值為20.92兆元，產值成長率為10.03%，四大業別均正向成長，其中，金屬機電、資訊電子、化學工業等可望達雙位數成長。

國內正遭逢COVID-19疫情衝擊，工研院觀察，目前雖對臺灣製造業衝擊的影響有限，我業者宜加速打造可抵禦疫情等外力衝擊的強韌產業生態鏈，積極導入數位化技術提升經營效率，形塑多元創新應用，發揮智慧臺灣價值。

工研院IEKCQM預測團隊指出，各國陸續啟動疫苗接種計劃，已逐步邁向經濟正常化。加以在主要經濟體的大型振興政策支持下，全球經濟復甦情況強於預期。雖疫情走勢不確定性仍在，但國際間製造活動逐漸恢復，生產與貿易擴張趨勢持續。受國際需求強勁回升帶動，加以全球供應鏈重組與轉單效益等因素，我第一季出口表現亮眼，在基期較低下，年增率達24.6%，創10年來單季最大增幅。 然本土疫情自5月中旬突起，對經濟成長帶來一定壓力，所幸現階段製造業生產活動持續，且出口與外銷訂單依舊暢旺，預料對臺灣製造業衝擊的影響有限。而在遠距辦公/教育/娛樂、宅經濟、新興科技應用商機持續、新興產業成形及智慧機械與綠能科技的加速布建等利多因素帶動，輔以政府經濟紓困振興措施支持，2021年我製造業成長表現仍十分可期。

(時報資訊)