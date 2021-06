全球自去年遭新冠肺炎疫情席捲後,NB市場快速起飛,國際權威研調機構也看好今年整體市場將持續成長,全球整體NB規模上看2.5台,也因此,以手機晶片聞名的高通、甚至台灣的聯發科(2454)也均瞄準PC市場,不願錯過這一片新藍海商機。

Computex 2021現階段正如火如荼進行中,高通也持續更新其在PC/NB領域的進展,除日前針對入門筆電發表Snapdragon 7c Gen 2外,還有針對5G,同樣主攻入門市場,高通對於PC/NB市場的策略,主要鎖定一般主流PC/NB市場,主打輕薄、可攜式、以及長時連網需求,也進一度強化AI功能,就是瞄準因為疫情帶動的工作、學習模式改變,NB市場續旺,尤其是針對教育市場的chromebook,更是未來的兵家之地。

TrendForce旗下顯示器研究處就預期,今年全球筆電出貨量不僅將再揚升,Chromebook更將因遠距教學需求持續攀升,預估2021年有機會突破4000萬台,後續在Google積極布局下亦可望再上調。

高通資深副總裁暨行動、運算與基礎設施事業部門總經理Alex Katouzian今(3)日就在「5G與PC大未來、5G and the Future of the PC」線上演說中,首度公布其Snapdragon 8cx Gen 2 5G最新合作夥伴,就是三星,三星將在新款Galaxy Book中搭載該款處理器,終端產品也會在今年稍晚問市。高通Snapdragon 8cx Gen 2 5G是Snapdragon 8cx的第二代高階運算平台,打出與搭載競爭對手相比,一次充電後通話和協作的時間最多可增加2倍,使用者只需充電30分鐘即可獲得將近9個小時的使用時間,連線部分,支援5G和WiFi 6,可提供超快速和可靠的連網能力。

高通瞄準PC市場約有4年時間,合作夥伴包括一線國際NB大廠微軟、聯想、惠普、宏碁(2353)、三星等,高通亟欲複製智慧型手機的成功經驗到PC領域,盼藉由本屆Computex聚焦更多目光。

不僅是高通,聯發科同樣也是瞄準PC市場,也盼將在智慧型手機市場的成功經驗,重新複製在PC市場,尤其自去年起全球疫情帶動一波遠端居家的需求,聯發科對於PC市場的耕耘也更加積極,日前英特爾即發表和聯發科合作,雙方攜手打造首款5G產品「Intel 5G Solution 5000」,瞄準5G連網筆電市場,推出具備5G連網能力的電腦,預期2022年將有超過29款終端設計產品問世,合作廠商包括有宏碁、華碩、惠普等。

(時報資訊)