全台房市從去年下半年一路火熱至今年5月，隨著疫情爆發瞬間熄火，首當其衝的新北市蘆洲區、台北市萬華區等區域房市可說是瞬間凍結，多數店家直接店休，整體帶看量僅剩不到3成，許多屋主封盤不賣、社區無法帶看，民眾也不敢出門看屋，房市交易呈現停滯狀態，根據全國不動產企研室訪查，專家認為這波疫情至少影響房市3個月，成交量首當其衝，但房價目前尚未明顯下修，商圈店面則恐撐不過這波疫情，租金行情有機會下降5~10%。

此波疫情開端，因蘆洲區獅子會長討論度最高，也讓當時蘆洲房市最先受到波及，全國不動產蘆洲中正店店長林上凱表示，從去年6月開始，蘆洲房市開始明顯熱絡，然而自今年5月疫情襲來，新聞媒體不斷出現「蘆洲獅子王」，在地民眾開始恐慌，整體帶看量瞬間下滑，平均剩下3成，最慘時期曾僅剩1成，不過確實還是有一批「精打細算」想出手撿便宜的客群，仍有零星成交量。

至於蘆洲商圈店面空置率部分，林上凱表示，雖然去年房市全面回溫，但在國人購買習慣改變之下，店面市場仍未明顯增溫，蘆洲商圈本就還有3成空置率，現在疫情爆發之下空置率已來到4成，店面租金行情約下跌5~10%，分析蘆洲捷運站、舊商圈等行情，20~30坪店面月租金約6~8萬元，接下來有機會降到5~7萬元，有不少民眾已打好未來低接承租的如意算盤。

現在疫情最嚴峻的萬華地區，房市更明顯凍結。全國不動產萬華店店長黃坤洋表示，原先5月15日是重點帶看的假日，當天預約7~8組客戶看屋，結果上午只帶看一組客戶，剩下因賣方不給看、買方不敢看等原因皆全數取消，查覺到疫情嚴峻的當下便立即決定全部開始店休，預期至少休至6月14日，屆時才能再看情況是否能重新開市。

(時報資訊)