京城銀(2809)5月18日股東常會通過配發每股現金股利1.8元，今（3）日以39.85元參考價除息交易，開盤雖以小跌0.13％開出，但隨即翻紅持穩盤上，最高上漲1％至40.25元，填息率約22.22％，截至10點半維持近1％漲幅。現金股利預計6月29日發放。

因應疫情變化，金管會放寬允許銀行視情況調整分行營業時間。京城銀為保障客戶及員工健康，同時確保金融營運不中斷，1日起調整位於疫情熱區的板橋、新莊、雙和、蘆洲4分行營業時間，前3家提前於下午2點或2點半打烊，蘆洲分行開業時間則延後至上午10點。

京城銀甫公布2021年5月自結淨收益8.88億元，雖月減2.06％、仍年增達43.83％。稅前淨利7.02億元，月增1.72％、年增達59.05％，惟稅後淨利5.3億元，月減10.76％、仍年增達61.23％，稅前每股盈餘0.63元、稅後每股盈餘0.47元。

累計京城銀前5月自結淨收益45.31億元、年增達62.53％，稅前淨利41.5億元、年增近1.12倍，稅後淨利35.48億元、年增近1.2倍，稅前每股盈餘3.71元、稅後每股盈餘3.17元，遠優於去年同期1.74元、1.44元，續創同期新高。

京城銀5月利息淨收益4.66億元，月增0.5％、年增達10.51％，延續成長態勢。手續費淨收益2.02億元，月增達82.13％、年增3.05％，亦恢復成長。其他收益2.18億元，雖月減33.96％、但較去年同期虧損152萬元顯著轉盈，主因逢高調節海外債券部位實現獲利。

累計京城銀前5月利息淨收益23.1億元、年增達11.84％，手續費淨收益8.28億元、年增0.84％，其他收益13.92億元，較去年同期虧損0.99億元大幅轉盈，主因國內外股債市較去年同期持穩，帶動金融資產帳面價值回升，以及逢高調節認列較多處分收益挹注。

展望後市，京城銀認為，相較於國內疫情升溫衝擊內需相關產業，國外經濟活動則逐步恢復，將持續帶動台灣外銷產業動能，可預見短期內台灣經濟將呈現「外熱內冷」狀態。京城銀對自身資產品質秉持審慎樂觀，將維持一貫穩健原則，提升銀行對抗外部衝擊實力。

(時報資訊)