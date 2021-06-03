大陸男籃因在上屆世界盃表現不佳無緣16強，所以得參加本屆東京奧運資格賽，還能不能進奧運很難說，在世界盃小組賽他們分別輸給波蘭和委內瑞拉，創參加男籃世界賽歷史最差戰績，在17至32名的排位賽中以73：86輸給奈及利亞，伊朗則以以95：75大勝菲律賓，憑藉淨勝分數優勢，後者直取奧運門票。

這對大陸來說無疑是沉重打擊，因為多年來他們一直是亞洲男籃霸主，如今還要透過資格賽來奪取奧運門票可說非常不堪，不過他們仍為重返榮耀積極訓練，目前他們正在北京集訓，一哥易建聯也和球隊合練，這也是易建聯傷後復出的重要一步，根據安排大陸將於6月12日飛往菲律賓參加亞洲盃資格賽，6月16、19日打日本，6月17、20日對抗中華隊。

然後在6月29日到7月4日繼續參加東京奧運資格賽，對他們來說接下來幾乎沒時間可休息，將馬不停蹄訓練和比賽，而據6月3日消息，在接受《大陸籃球之隊官微》採訪時，易建聯透露他身體情況每天都在好轉，談及球隊他表示：「這次情況非常特殊，我們只有兩周左右訓練就要去比賽，且從2019年後到現在，國家隊成員也很久沒一起比賽，這次情況相當艱難。」

他繼續說道：「從受傷以來，這是到國家隊首次參加對抗訓練，從這幾天來看，每天都能感受到自己狀況慢慢好轉，現在就是穩定調整自己狀態為主。」相信大陸男籃一哥易建聯雖然已年過30歲，但仍舊想為國家拚盡全力，真的很難能可貴，有了他大陸男籃可說是吞下定心丸，就算他的實力不如以往，但賽場經驗級領導能力都能帶球隊更上一層。

而據國際奧運資格賽的賽程，四賽區小組第一將獲奧運參賽資格，大陸身處的加拿大維多利亞賽區，同組對手為希臘、加拿大。同時由於維多利亞有兩個小組，大陸想取得奧運資格，首先要在小組出線(取得前兩名)，之後再與另一小組出線球隊進行交叉淘汰賽，並在最終取得賽區第一。目前已取得奧運門票的國家有伊朗、法國、美國、澳洲、奈及利亞、阿根廷、日本、西班牙。

(中時新聞網)