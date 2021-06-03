台灣旅美小聯盟投手鄧愷威日前被抓手套使用「外部物質」遭驅逐出場，3日他的懲處也出爐，確定將被禁賽10場，這也是台灣首位投手在小聯盟被禁賽。

效力巨人隊高階1A尤金翠玉隊（Eugene Emeralds）的鄧愷威在台灣時間30日登板先發，但在第3局走上投手丘，準備投球時，主審檢查了他的手套後，認為他手套有「外來物質」被勒令退場。

今天鄧愷威的懲處結果出爐，他將被禁賽10場，根據《ESPN》報導，包含鄧愷威在內，共有4名小聯盟投手被抓使用「外來物質」，同樣都被處以10場禁賽處分。

首位被抓的是白襪隊低階A1的投手艾維（Marcus Evey），另外還有白襪高階1A比亞西（Sal Biasi）、遊騎兵低階1A英格勒（Mason Englert）。

有些美職投手會在手套、帽緣塗抹松焦油、松香等外部物質，幫助增加摩擦力、投球掌握度，有利投手投球，近年來大聯盟也開始重視此問題，今年開季前大聯盟也給球隊的備忘錄中提醒今年將加強取締塗抹異物。

(中時 )