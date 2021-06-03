機師檢疫從「5＋9」放寬至「3＋11」的決策，遭外界指為本土疫情蔓延的最大破口，決策會議卻無會議紀錄，監委申請調查，指揮官陳時中則表示，沒有要求每場會議都必須有會議記錄，案件非常多，請監委見諒。此話一出，再度引爆網友議論，不少人在批踢踢批，「都有時間去拍雜誌、上演唱會當嘉賓了」、「坐實柯P說的坐辦公室吹冷氣」。

外界把疫情矛頭指向當初調整機組人員的檢疫措施，尤其近日爆出並沒有會議紀錄，更是引發抨擊。陳時中2日在記者會中談及此事時表示，「一年多來這段時間，很多沒辦法做成完整的會議紀錄，但後來都會走公文的程序，那基本上我們在這裡每天會議這麼多，沒有辦法每一樣做，而且有時候是跟著會議記錄來走公文的嘛。」

陳時中進一步說，「那既然這些會議開完我們馬上就要批公文，事實上也就沒有要求每場會議都必須有會議記錄，那當然行政上面不完備的，也要請監委們來見諒，因為其實每天的案件都非常的多。」

對於陳時中的說法，有網友在批踢踢表示，「會議這麼多，阿中年紀又比較大，大家不能體諒一下嗎?」但有不少網友回應，「 生一個人做會議紀錄都生不出來嗎」、「演唱會也是嗎」、「不怕下屬搞錯決議內容嗎」、「會議太多，坐實柯P說的坐辦公室吹冷氣」、「會議太多，重要的要留吧，3+11不重要嗎?」「還沒爆發就忙不過來」、「立法院也很忙，以後也可以沒會議記錄」，還有人質疑3+11開會時期疫情爆發了？

網友留言。(取自批踢踢)

(中時新聞網)