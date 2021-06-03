疫情衝擊下，全台交通轉變，台東縣長饒慶鈴呼籲縣外遊子雖逢端午佳節，但疫情肆虐下勿移動、勿返鄉。不僅往返台北、台東的飛機航班暫時停航1周（5／31至6／6），台鐵火車也首度在端午佳節前後未開班次。

民航局台東航空站主任詹淮元表示，受到疫情影響，近日訂位人數少，各航空公司都在評估全台所有航線，正在調整運量中，因此台北、台東往返班次於5月31日至6月6日暫時停飛，目前台東豐年機場只剩飛往綠島、蘭嶼兩離島的飛機未停航，至於下周是否有班次，各公司仍在評估中。

(中時 )