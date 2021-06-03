地方盛傳確診者為埤頭鄉民代表，由於公所與鄉代會緊鄰，今公所例行性大消毒。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

杜懿彩表示，昨天衛生局公布確診者足跡以後，許多民眾質疑是否為公所人員確診，但她強調確診者並非所內員工，民政課也調閱相關監視器確認，她也跟「確診者」連繫後，確定「確診者」沒有進到公所。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

杜懿彩強調，今天公所消毒是例行性的，畢竟公所每天洽公民眾很多，必須要保護民眾與同仁，而衛生舉匡列足跡讓民眾害怕，除了公所內部等進行消毒外，各大街到也已經進行消毒。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣埤頭鄉「流動性麻將」成最新麻將傳染鏈，最少有15人染疫，其中包含埤頭鄉某民代，麻將傳播鏈牌咖橫跨縣市、鄉鎮、參與者甚至還都不認識，地方盛傳確診者為埤頭鄉民代表，由於公所與鄉代會緊鄰，今公所緊急大消毒，鄉長杜懿彩表示，確診者確定沒有進公所，有跟衛生局反映更新足跡，避免民眾恐慌。

彰化出現的麻將咖傳染鏈，從台中彰化社交群聚打麻將中確診，最早追溯到上月16、17日來自新北南下參加牌咖聚會的50多歲阿姨，由於打牌是密閉式空間、過程中還拿下口罩飲食，因此染疫風險極高，衛生局也呼籲14天內有症狀者，務必到醫院採檢。

杜懿彩表示，昨天衛生局公布確診者足跡以後，許多民眾質疑是否為公所人員確診，但她強調確診者並非所內員工，民政課也調閱相關監視器確認，她也跟「確診者」連繫後，確定「確診者」沒有進到公所，已經跟衛生局反應，希望他們更新確診者足跡，畢竟公所洽公的民眾很多，希望能安定民心，不要造成恐慌。

杜懿彩還說，今天公所消毒是例行性的，畢竟公所每天洽公民眾很多，必須要保護民眾與同仁，而衛生局匡列足跡讓民眾害怕，除了公所內部等進行消毒外，各大街道也已經進行消毒，請鄉民放心，也呼籲大家真的不要拿自己生命開玩笑，乖乖待在家中，保護自己也保護家人。

(中時 )