台灣洽購德國原廠BNT疫苗未果，引起國內部分人士對德國的批評。德國在台協會處長王子陶昨天首度在臉書發聲明表示，德國政府已經盡力了，我駐德代表謝志偉今天也在臉書證實，德國政府經濟部長親自出力，藥廠有誠意也有苦衷，只是中國阻撓的力道更大。

王子陶昨天表示，德國政府，特別是聯邦經濟部部長Altmaier本人，對於台灣與BioNTech間持續的溝通協調，盡了好一番努力。然而，契約簽訂與否與條件，並非在政府的掌控下，而是取決於契約雙方。倘若契約雙方能夠達成共識，聯邦政府自然樂見其成。

謝志偉指出，德國政府有幫台灣，而且經濟部長親自出力，那是不夠用力嗎？不，是中國力道更大。至於藥廠有誠意，也有苦衷，但一切仍是進行式，沒究責中國前，別為難人家。

謝志偉懇求那些到處貼文要政府「別再刁難」的人，如果你們真的覺得「台灣人的命也是命」，一起來分工合作：我們繼續和德國官方、廠商談，而你們負責要求、呼籲中國「別再刁難台灣」。至少你們也出個聲，讓北京感到壓力。

對於國內對德國不滿的聲音，謝志偉認為，德國對台灣差的問題見仁見智，確實有很多可改善、加強的空間，沒錯，但是他要利用這個機會謝謝德國。謝謝德國三個禮拜前在G7的會議裏，參與發表史無前例關切「台海安全」的共同聲明，儘管中國事先威脅、抗議、阻撓；還要謝謝德國政府前幾天連續第五年在世衛大會連同其他21國支持台灣以觀察員身分加入世衛大會。

(中時 )