男星宥勝與妻子林慈惠（蕾媽）在2015年步入禮堂，夫妻婚後育有一對子女，幸福組成一家四口，小倆口在去年底定居台中清水，不過宥勝日前卻因火上加油，惹怒忙著煮飯的老婆，宥勝知道自己做錯了，立刻展現誠意「跪著煎牛排」求妻原諒。

林慈惠日前在臉書透露，她一邊準備煮飯，一邊又被2個吵架的孩子忙得焦頭爛額，女兒冒出1句「媽妳故意煮好慢」，宥勝則火上加油說：「我懂他為什麼會這麼想耶，因為我們家都是這樣，基因吧！」林慈惠不滿自己的付出被視為理所當然，於是，她決定放自己一天假「今天，老娘不煮了」。

宥勝知道自己做錯了，隔天就展現誠意做「跪求原諒餐」，宥勝「跪著」煎牛排向妻示好，林慈惠事後則給老公一張椅子，讓宥勝直呼：「跪到後來，媽媽賞了一張椅子，這是原諒的第一步」，宥勝以誠意獲得老婆原諒，他發文說：「男人，犯了錯不要解釋，做就對了」，由於宥勝的牛排獲得女兒大讚好吃，讓宥勝說：「我沒什麼好說的，明天晚上，再煮一次牛排」，同時，宥勝也以自己的經歷呼籲：「祝各位父親生存順利，千萬不要像我一樣喔」。

宥勝向妻示好，做「跪求原諒餐」。（圖／取材自宥勝之旅臉書）

林慈惠感受到老公的真心懺悔，她事後則在臉書感性發文：「沒有永遠美滿的婚姻，只有願意經營的關係」，林慈惠認為，媽媽們有時也要好好說出自己的需求，對方才會知道該怎麼對你好，而林慈惠看到宥勝這麼有誠意示好，也讓她決定原諒宥勝了。

(中時新聞網)