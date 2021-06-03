民進黨幹部吳濬彥等6人，3年前到警政署大門警徽上以紅漆書寫「交出323暴警」等文字，再於大門上潑灑紅漆，一審依毀損罪判6人各拘役30日，得易科罰金3萬元，二審台灣高等法院逆轉，都判無罪確定。

高院認為，吳男等人分別在警政署大門、圍牆及台北市政府警察局之鐵拒馬上潑灑紅漆或書寫文字，但並未使其本體、外形受損壞，亦未使該等物品用以屏蔽、管制之效用喪失，難認有毀棄、損壞之情。

高院指出，這些物品雖因遭潑灑紅漆及書寫文字而影響美觀及整潔性，但油漆可以去漬油等有機溶劑清洗去除，且不會損及附著之物品本體，對該等物品美觀及整潔性影響甚微，未使該等物品「致令不堪用」，不符合毀損罪的構成要件。

合議庭表示，吳濬彥在警政署大門、圍牆上以紅漆書寫「交出323暴警」、「323」及「四周年」等文字，非屬抽象謾罵或嘲弄詞語，至潑灑紅漆部分，依常情觀之，亦難謂寓有何貶損、污衊評價之意，不構成公然侮辱公署罪。

檢方起訴指控，吳濬彥、張迪皓及張耿維等6人，在2018年到警政署大門警徽上以紅漆書寫「交出323暴警」等文字，再於大門上潑灑紅漆，並在行政院之4號門、5號門前，再將紅漆潑灑於擺放在該處的鐵拒馬。

(中時 )