近期大陸面臨不少公關風波的特斯拉再有爭議，特斯拉日前又因零件與組裝有缺陷等問題，在大陸召回共計734輛的進口Model 3電動車。

大陸市場監管總局3日公布，特斯拉根據「缺陷汽車產品召回管理條例」、「缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法」，決定立即召回共計734輛進口的Model 3電動車。

其中有311輛為2019年1月12日至2019年11月20日期間生產的部分進口Model 3電動車，該範圍內的部分車輛在裝配過程中，可能未將前排安全帶頂部D形環固定在B柱上的螺釘緊固至標準扭矩，有安全疑慮。

另外423輛為2019年2月2日至2019年11月20日期間生產的部分進口Model 3電動車，範圍內部分車輛可能未按標準扭矩緊固制動卡鉗螺栓，隨著時間的推移螺栓可能會鬆動，有安全疑慮。

近期特斯拉車輛在大陸有數起交通事故，加上此前上海車展的維權事件，讓大陸監管方加大力度盯緊特斯拉的動態。

(工商 )