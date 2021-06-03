行政院推出「紓困4.0」，針對自營作業者紓困補貼，勞動部提出2.0新方案，月投保薪資在2萬4,000元以下，可領補貼3萬元；月投保薪資在2萬5,200元以上，且年所得在40.8萬以下，可領補貼1萬元。勞動部這次也採取最簡便的措施，去年領過的民眾會「直接撥款入戶」，未領過的民眾也不用擔心，只要動動手指，在家也能連線申請。

勞動部這次勞工生活補貼之對象及資格條件為，具中華民國國籍之自營作業者或無一定雇主之勞工，且同時符合包括由職業工會參加勞工保險；4月30日已參加勞工保險；108年個人各類所得總額未達新臺幣40萬8千元；未領取交通部、文化部或其他機關所定性質相同之補助、補貼或津貼。僅參加職業災害保險之自營作業者或無一定雇主勞工，也符合勞工生活補貼資格。

發放金額分級為4月份投保薪資未超過2萬4,000元之勞工，每人補貼 3 萬元；投保薪資超過2萬4,000元（即投保薪資等級在2萬5,200元以上）之勞工，每人補貼1萬元。

至於民眾最關心的「怎麼發放」？勞動部勞保局也規畫最簡便的方式，去年曾請領本項補貼者，將依原留帳戶或地址逕予核發（以匯款方式者依同一帳戶匯入；以支票方式者寄原留地址），無需提出申請，補貼款項於6月4日入帳。

但如果是去年未請領本項補貼者，6月7日至7月5日期間，至勞保局e化服務系統，以「健保卡號+戶口名簿戶號（免插卡）」或「自然人憑證（需插卡）」登入填寫本人之金融機構或郵局帳戶，請務必正確填列相關資料，避免匯款失敗延遲入帳時間。登錄完成後將儘速完成撥款事宜，但也提醒，若在7月5日前未完成登錄者將不予核發。

如果無法提供金融機構帳戶匯款者，也可以在勞保局e化服務系統以「健保卡號+戶口名簿戶號（免插卡）」或「自然人憑證（需插卡）」登入後，於「給付方式」選擇「支票」，並填入收件地址，勞保局將 以支票方式寄發補貼款項，惟所需作業時間較長。

(工商 )