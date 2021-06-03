【旅奇傳媒/編輯部報導】加拿大擁有許多大膽而精緻的建築，在保證實用性的同時，也在點滴細節中展現了設計者對藝術的追求與對自然的與尊重。

2021年2月，位於加拿大曼尼托巴省溫尼伯（Winnipeg, Manitoba）的Qaumajuq藝術中心正式揭幕。藝術中心由因紐特（Inuit）原住民引導創建，Qaumajuq在因紐特語（Inuktitut）中的意思是「明亮，被照亮」之意，常用來形容陽光透過玻璃和天窗湧入建築物的景象。

作為溫尼伯美術館（Winnipeg Art Gallery）的一部分，Qaumajuq佔地4萬平方英尺，收藏了14,000多件因紐特原住民族的藝術品，旨在推動因紐特原住民的藝術、歷史和文化發展，將獨特的原住民文化分享給全世界。在Qaumajuq藝術中心，每一件陳列的藝術品都有自己所承載的故事，與世界分享這些故事是Qaumajuq藝術中心的核心。

這裡是一個互動無障礙的空間，人們可以以全新的方式，利用科技近距離接觸藝術，感受藝術，並與北方土地、原住人和因紐特文化親密觸碰。這裡歡迎所有人，每個人的故事也都能被真實地講述和聆聽。

全新的Qaumajuq藝術中心為富含濃重文化氛圍的這座城市增添全新的驚喜，人們可以在溫尼伯（Winnipeg）花上一天的時間，漫步在充滿歷史感與生命感的街區中，或駐足於那些風格迥異的藝術品前，與一段歷史、一個民族、一份情懷深切對話。

▲奧丹藝術博物館（Audain Art Museum）。 圖：Tourism Whistler-Justa Jeskova╱提供

在加拿大最西部的卑詩省（BC省）惠斯勒（Whistler），奧丹藝術博物館（Audain Art Museum）由溫哥華當地建築師設計，坐落於原始森林中，一條高架玻璃通道穿過斜向的屋頂，將戶外環境與博物館相連接，自然原始與現代美學在這裡不期而遇。

惠斯勒（Whistler）坐落在壯觀的海岸山脈中，這裡的自然環境美麗而又充滿挑戰，冬季超大量的降雪也讓這裡成為享譽國際的滑雪勝地。同時，它也位於洪氾區，被常綠的森林植被包裹著，奧丹藝術博物館（Audain Art Museum）的整體設計也充分考慮到這裡的特殊情況，能夠良好應對氣候和自然地貌帶來的影響。

而加拿大首都渥太華市（Ottawa）則計劃在2024年，將現有的渥太華公共圖書館（Ottawa Public Library）、加拿大圖書檔案館（Library and Archives Canada）合併為全新的渥太華公共圖書館。受歷史與自然美學的啟發，它的外觀將由木石建構，完美融入到周圍綠意盎然的環境之中。

在公開的設計圖中，全新的渥太華公共圖書館與渥太華河（Ottawa River）和加蒂諾山（Gatineau Hills）的旖旎風光交相輝映，綻放出獨特魅力。渥太華公共圖書館坐落在阿岡昆（Algonquin）原住民的土地上，從原住民的角度出發去記錄、理解文化與藝術。

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(中時新聞網)