憑藉硬派宗教民族主義論調在政壇闖出名號的以色列億萬富翁、前科技企業家班奈特（Naftali Bennett），可望終結現任總理尼坦雅胡12年執政生涯，成為以色列下一任總理。

法新社報導，反對派領袖拉皮德（Yair Lapid）今天表示，他已成功組成執政聯盟，要終結尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）多年來的治理；依照輪替協議，先由班奈特擔任總理2年，再由拉皮德接任。

若此執政聯盟獲得120席的以色列國會批准，班奈特就可將前盟友兼恩師尼坦雅胡趕下台。

49歲的班奈特曾任國防部長和特種部隊突擊隊員，目前領導政黨「右傾」（Yamina），此黨主張以色列吞併遭占領的約旦河西岸（West Bank）部分地區。

班奈特雙親皆在美國出生，因此他能說上一口流利的美式英語，他在經濟上抱持極端自由主義，對以色列的世仇伊朗採取強硬路線。

他和右翼「聯合黨」（Likud）黨魁尼坦雅胡意識型態相同，曾數度效力於尼坦雅胡政府。除了國防部長，班奈特也在尼坦雅胡手下當過經濟部長和教育部長。不過近年來，兩人日益對立。

以色列與巴勒斯坦武裝分子上月在加薩走廊（Gaza Strip）爆發致命衝突長達11天，戰事過後，班奈特終於同意加入溫和派的拉皮德聯盟，以推翻尼坦雅胡。

班奈特和妻子加莉（Galit）及4個孩子住在以色列中部城市拉納納（Raanana）。

他於2005年以1億4500萬美元賣掉自己的科技新創公司後踏入政壇，隔年成為當時還在野的尼坦雅胡的幕僚長。

離開尼坦雅胡麾下後，班奈特2010年成為耶沙屯墾區委員會（Yesha Council）主席。這個委員會專門為約旦河西岸地區的猶太屯墾者遊說。

2012年，班奈特再度掀起政治風暴，接掌面臨滅黨的極右派「猶太家園黨」（Jewish Home），率黨在國會取得4倍之多的席次，同時也因為種種針對巴勒斯坦人的煽動性言論，屢屢登上新聞頭條。

2013年，班奈特曾說，「應該殺掉，而非釋放」巴勒斯坦的「恐怖分子」。

他也主張，約旦河西岸地區並未遭到占領，因為「這裡從來都沒有巴勒斯坦國」，還說以巴衝突無法解決，只能忍受，就像「彈片卡在屁股裡」。

2018年，他將猶太家園黨改名為「新右翼黨」（New Right），接著組成「右傾」黨，是尼坦雅胡執政聯盟成員之一。

然而尼坦雅胡去年5月未邀班奈特加入聯合政府，此舉被視為尼坦雅胡個人對班奈特的蔑視。

去年，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐，在野的班奈特克制自己的右派論述，轉而將焦點放在這場衛生危機之上。他開始透過公布遏止疫情和援助經濟的計畫來擴大自己的感染力。

批評人士曾指控班奈特，稱他在阿拉伯裔以色列人組成的伊斯蘭保守派「拉姆黨」（Raam）支持下，追求與左翼鴿派「梅瑞茲黨」（Meretz）組成聯合政府，背叛了民族主義選民。

不過，班奈特聲稱自身使命是恢復以色列統治，並避免舉行2年內的第5場選舉。

他在宣布決定加入拉皮德陣營的演說中提及古猶太歷史：「2000年前，有個猶太國度因內部紛爭而淪陷。這種事不會再發生，有我在就別想。」

(中央社)