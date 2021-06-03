新冠肺炎疫情升溫，國內死亡人數已達149人，據昨日媒體民調，有6成不滿政府防疫表現。綠委許智傑今日表示，政府從去年8月就積極採購疫苗，但當時台灣疫情不嚴重，國際藥廠都將疫苗先分給重災區，希望民眾可以諒解。

許智傑指出，民眾現在的不滿可以理解，但政府從去年起就積極洽談疫苗採購，但藥廠都把疫苗優先分給重災區，希望國人能諒解，現在美日都已出手相助，希望接下來國產跟國外疫苗採購都有好消息。

此外，近日有媒體報導南韓大邱市自行採購BNT疫苗，但南韓中央禁止使用這些非正規管道獲取的疫苗。許智傑說，買疫苗不是買豆苗，牽涉到保存運送等問題，因此國際藥廠只想跟中央接洽，要感謝地方政府、民間單位要幫助買疫苗，但很多時候不是中央卡疫苗，希望不要再給地方扣帽子。

針對在野黨批評政府在卡民間企業採購疫苗，許智傑回應，國際大廠都要跟各國的中央政府洽談，包括韓國、印度地方政府要談都被拒絕，請國民黨別再抹黑指揮中心卡疫苗，只要符合規定，原廠願意出貨，指揮中心都樂觀其成。

(中時 )