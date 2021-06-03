陳姓男子去年搭捷運至國父紀念館站，僅因與同車法國籍乘客擦撞，竟緊追對方不放，不只刻意推擠，還亮刀恐嚇，對方嚇得逃跑，並報警求救。台北地檢署偵結，依妨害自由罪起訴陳男。

起訴指出，陳男2020年9月24日上午9時許，搭乘捷運至台北市信義區忠孝東路四段與光復南路交界的國父紀念館站，身體與同車的法國籍何姓乘客擦撞，他當場暴怒，見何下車往1號出口行進，箭步追上前找碴。

陳男不僅刻意走到何的左側推擠，在手扶梯上時，還拿出刃長約8.5公分的小刀，刮扶把發出刺耳聲響，並搶先站上1號出口處堵何，拿刀指著何的胸口，恫嚇稱要「殺了你」，何心生恐懼，倉皇逃離捷運站，隨後報警處理。

警方獲報後循線通知陳男到案，陳男雖承認有與對方發生衝突，但否認恐嚇犯行。不過，檢察官勘驗捷運站監視器畫面，發現陳男確有有亮刀，行為也與何指控的情節相符，因而認定陳男犯行，將他起訴。

(中時 )