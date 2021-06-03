疫情嚴峻造成消費、服務市場受衝擊，連動影響勞工收入，為避免租屋族群繳不出房租，民眾黨今偕同OURs都市改革組織、崔媽媽基金會，喊話政府在新編列的2600億紓困預算中，應參照《防疫紓困條例》，對受衝擊的營業、住宅租屋者提供緊急的租金補貼；並禁止房東在疫情期間，對因疫情而繳不出房租者下達驅逐令。

行政院會今將通過紓困4.0特別預算案，預算規模約2600億，預計下周送立法院審議；依照民進黨團規劃，最快6月中旬即可三讀通過。

面對行政部門著手分配2600億預算規劃的過程中，迄今仍未對受疫情衝擊的租屋者有所著墨，民眾黨今再次與OURs都市改革組織、崔媽媽基金會共同出面，呼籲行政院的紓困計畫不應略過租屋者困境。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱指出，歐美各國因應新冠肺炎造成的租屋問題，大致有3種作法，分別是提供補助增加支付能力、減稅鼓勵房東降低租金，及設置法令禁止房東驅逐。其中美國在去年9月，由聯邦政府發布行政命令，禁止房東驅逐繳不出租金的房客，美國CDC還認同此舉有助防止病毒傳播。

但彭揚凱直言，由於台灣的法令與文化，政府從來不曾禁止房東驅逐房客；而住宅租屋市場大多都屬於黑市，房東本來就沒繳稅，難以透過減稅鼓勵降租。因此，從救急角度而言，最快的方法就是由政府提供租屋族租金補助，建議紓困4.0應優先發放租金補貼。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡也表示，由於住宅租屋市場充滿黑市，政府能用的政策工具非常少，因此，政府應在現有的租金補貼、社會住宅、包租代管之外，針對疫情造成的租屋問題，從《防疫紓困條例》出發，對符合該條例的紓困對象給予租金補貼。

民眾黨立委賴香伶強調，近來確實陸續接獲民眾反映因疫情影響而繳不出房租，顯示社會確實存在這類問題。因此，下周立法院審查政院編列的2600億紓困預算時，她將要求內政部、經濟部，除要對一般性營業租屋市場給予立即性的補助措施，更要對住宅租屋市場租金補貼或租金延後繳納的協助。

同時，賴香伶說，對於繳不出租金而面臨驅逐問題的房客，也將與政府研商，如何透過行政舉措，禁止房東在疫情期間對這類租客提出逐客令，讓紓困4.0能更為周延。

(中時 )