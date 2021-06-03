近年潑漆事件頻傳，去年香港「銅鑼灣書店」創辦人林榮基在台北街頭，遭鄭啟龍及曾士晟、曾士峰兄弟潑漆，今年4月，台灣高等法院斥責3人犯行，對台灣社會善良風氣及自由民主造成不良影響，加重改判6到8月徒刑。可上訴。

鄭啟龍是曾士晟兄弟的共同友人，倆兄弟都稱鄭男為叔叔。判決指出，鄭不滿原先在香港創辦並經營銅鑼灣書店的林榮基，關於香港民主人權的理念及訴求，計畫潑灑紅色油漆加以羞辱。

鄭男先在高雄出資並指示曾士峰購買作案用的紅漆及手套、口罩、紙杯等物，去年4月20日3人搭高鐵到台北銅鑼灣書店附近埋伏，隔天上午鄭見到林下樓外出，就通知在附近的曾士晟兄弟，2人尾隨林到中山北路一段的一家咖啡店，當林坐在咖啡店戶外座位區用早餐時，曾士峰拿出瓶裝紅漆倒入紙杯，朝林猛力潑灑；曾士晟則在旁把風，並用手機拍攝潑漆過程。

一審台北地院將鄭啟龍3人判刑3至4月，都可易科罰金。檢察官提起上訴後，林榮基到庭陳述時向高院法官表示，潑漆案發生迄今，他還是會害怕，擔心被人跟蹤及自身的人身安全，一審判決對他不公平。

高院審理後認為，依現場照片可以想見當時場面的怵目驚心，鄭男等人僅因不滿林榮基的立場及理念，就在北市區街頭，光天化日之下對林男潑漆，犯行惡劣。林榮基在國際上有相當知名度，且只是經營書店的文化人，鄭男等人與他素不相識也無怨無仇，竟以暴力手段犯案，並經媒體大篇幅報導，對台灣社會善良風氣及自由民主精神，造成相當不良影響，應予非難，不宜輕縱。

合議庭考量鄭男3人參與犯罪的分工及情節輕重後，撤銷原判，將曾士晟改判6月，可易科罰金；鄭啟龍判8月、曾士峰判7月，2人須入獄服刑。民事賠償部分，北院3月間判3人須連帶賠償30萬。

(中時 )