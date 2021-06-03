資深藝人曹西平，率直且敢說敢言的性格，常針對社會亂象做出評論，近來因為疫情關係，讓許多藝人暫時將店收起來，沒想到竟有許多酸民留言嘲諷，讓他怒嗆：「言論自由過了頭，才會這樣子無法無天」。

曹西平表示疫情未見趨緩，讓許多藝人暫時把店收起來，並在自己的社交網站寫下感受跟心得，沒想到酸民一逮到機會，就拚命留言嘲諷，讓他不解這樣究竟礙到誰，為何要遭受這種對待？未料酸民遭反擊後，竟反嗆每個人都有「言論自由」，讓他怒斥：「蹭什麼熱度，又不是什麼公眾人物，還在那邊自以為是，以為自己很了不起，社會亂象就是這些人害的」。

曹西平認為這些人每天製造亂象，卻不用負任何法律責任，呼籲以後社交平台都應該採取「實名制」，讓這些人得對自己言論負起法律責任，這樣才不會以訛傳訛，製造大家的恐慌跟不安，接著強調：「沒有一顆善良的心，這種人就是社會的亂源，言論自由過了頭，才會這樣子無法無天」。

對此，網友紛紛留言：「社會邊緣人才會如此的酸，就是吃飽太嫌」、「以後遇到可以用手機或是電腦截圖，不管是否是真實姓名，網路警察都可以找到他們」、「真的很討厭酸民，有本事就幹大事，沒本事就閉嘴」、「除了滅不掉的酸民，就是隨便檢舉的歪風，已經成為台灣社會最邪惡的風氣」。

(中時新聞網)