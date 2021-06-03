「木曜女神」泱泱（吳泱潾）擁有台師大的高學歷和出眾外貌，加入啦啦隊「Lamigirls」知名度大開，轉戰網路節目《木曜四超玩》人氣更是直線飆漲，被網友譽為「國民老婆」。泱泱日前在IG上傳一支拉筋的運動影片，短短2天就吸引22萬網友觀看，不少人的重點都放在她的身材，驚呼真的太瘦了。

本土疫情失控，不僅部分民眾放無薪假，明星也宅在家防疫，泱泱上月31日在IG分享居家收操的影片，表示：「以前都不懂運動前後的暖身和收操，常常導致隔天肌肉太痠痛或不舒服而更不想運動，現在懂得好好伸展幫助肌肉放鬆增加彈性避免受傷的重要性。」坦言現在每天都會花15-20分鐘伸展，「在家如果真的很懶得動，做個伸展、打開筋骨還滿舒服的喲！」並笑說運動後頭髮都會非常奔放。

畫面中，泱泱的氣色通紅，身穿全黑的排汗衫和緊身長褲，撐在深粉色瑜伽墊上做運動，由於衣服很貼身，勻稱的身材曲線一覽無遺，且很多動作都會讓上衣往上跑，不經意露出纖細的小蠻腰，網友忍不住直呼：「太…瘦…了吧……」、「我的焦點一直在肚子」、「看泱泱做運動有種熱血的感覺」、「莫名療癒」、「這泱造福了不少人」。

泱泱現在有兩個IG帳號，因為5月初的時候，80萬粉絲的帳號無預警被關閉，逼得她只好另開新的，發文哀求請求網友幫忙恢復帳號，經過幾天的努力，80萬帳號總算回歸，泱泱欣慰的說：「藍勾勾回來惹，真心謝謝大家的幫忙，這幾天感受到滿滿的溫暖和善良，我會繼續加油的！」至於新帳號，她笑說主要會發生活廢文和照片。

(中時新聞網)