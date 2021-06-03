網路迷因股的瘋狂行情再起，周三AMC娛樂（AMC Entertainment）股價創下歷史新高，且盤後漲勢似乎沒有停歇的跡象。

全球最大連鎖戲院公司AMC周三股價飆漲95.22%，收在62.55美元，改寫歷史高點。其前一次在2015年3月23日創下的最高收盤價為35.86美元。

周三AMC股價一度站上72.62美元，遠超出上周五觸及的盤中新高 36.72美元。

周三盤後AMC升勢仍然不墜，目前漲近9%，報68美元。

散戶抱團追捧AMC，這家電影院連鎖店也樂於回報這些投資人的青睞，該公司周三宣布將提供股東免費的爆米花，以及股東將享有獨家電影放映的優惠。

儘管媒體報導某避險基金已經出脫AMC股份，但仍擋不住這波交易狂潮。

周二AMC宣布以每股約27.12美元向避險基金Mudrick Capital出售850萬股新發行股份，並籌得約2.305億美元。這是該公司最新的增資計畫。AMC表示，將使用這些資金進行收購和影院升級，也將進行資產負債表的去槓桿化。

不過彭博社報導，Mudrick Capital周二隨即出清了所有AMC股票，將獲利落袋。由於新發行的股份稀釋了現有股票的價值，通常像這樣的拋售消息總會引爆賣壓，但AMC股價卻不跌反升。

周三AMC盤中交易十分熱絡，隨著股價不斷突破高點，其股票也多次觸發融斷機制而暫停交易。而這也意味著，周二才剛拋售850 萬股AMC股票的Mudrick Capital可能少賺逾3億美元。

周三AMC股票成交量總計達到逾7.1億股，幾乎是其流通股數的兩倍。AMC股票的30日均量為1.43億股。

這波大買狂潮亦漫延至Bed Bath & Beyond、GameStop和黑莓（Blackberry）等其他被大量放空的股票。Bed Bath & Beyond尤其活躍，終場股價大漲62%，收在44.19美元，創下1月27日來新高。GameStop收漲13.34%，報282.24美元。

Reddit網路鄉民集結對華爾街空頭展開反擊，可能再度引爆軋空行情。根據S3 Partners提供的數據，由於上周AMC股價大漲逾116%，放空該股票的投資者估計已損失12.3億美元。今年以來，AMC股價已上漲逾2,850%。

證券監管文件顯示，受惠於散戶推動的反彈行情，今年初以來AMC執行長Adam Aron的財富暴增逾2億美元。交件顯示，AMC執行長未出脫任何股票，但其他高層已經出售持股。自今年3月初以來，AMC高層共出售價值逾400萬美元的股票。

(時報資訊)