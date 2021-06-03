《國際油價》原油亞洲電子盤有撐 11:092021/06/03 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據美國石油協會(API)所公布的最新數據指出，截至5月28日當周，美國原油庫存減少536萬桶，市場亦期待美國能源資訊署(EIA)，後續所公布的數據，令盤中油價得到支撐；周四(6/3)截至台北時間上午10點50分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-7月輕質原油期貨上漲0.42美元，報每桶69.25美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.43美元，報每桶71.78美元。(商品行情網) 《國際油價》原油亞洲電子盤走堅 《商情》黃金亞洲電子盤持穩近4個月高點 (時報資訊) #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 #有撐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》歐股持平 對亞洲疫情擔憂加劇 09:442021/05/18 財經 《其他電子》鴻海站穩百元關 外資看後市不變 10:352021/05/18 財經 桃園市拓展城市外交 國際發光發熱 04:102021/05/18 焦點要聞 《國際產業》韓國三星美晶片廠 H2動工、3年後投產 10:522021/05/18 財經 《電子通路》文曄庫藏股護盤 Q2、Q3半導體庫存估是最低點 09:102021/05/18 財經 《商情》逢低回補 亞洲橡膠止跌反彈 10:182021/05/18 財經 《類股》鋼筋、型鋼連漲 豐興、東和鋼鐵Q2續旺 10:352021/05/18 財經 《熱門族群》訂單助威營運 德微、虹揚-KY奮勇衝 12:002021/05/18 財經 陸港觀盤－布局穿越周期變化的龍頭股 04:102021/05/18 全球財經 台股翻紅盤中大漲逾700點 利空出盡還是假突破？ 12:342021/05/18 財經 國戰會論壇》分散式作戰之比特幣（譚傳毅） 10:002021/05/18 海納百川 財經熱門新聞 只領過三倍券！網怨「乖乖繳稅」8千億紓困竟通通沒份 - 財經 特斯拉玩完了？市占狂掉18％ 馬斯克1舉動種敗因 - 財經 出國逃難打疫苗？長榮航、華航飆漲停 10萬張搶掛買不到 - 財經 有人到處放火 台灣快完了？謝金河曝「關鍵鐵證」狠打臉 - 財經 EPS跟萬海差不多 陽明、長榮只能當細漢？專家斷言更恐怖結局 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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