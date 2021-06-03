據美國石油協會(API)所公布的最新數據指出，截至5月28日當周，美國原油庫存減少536萬桶，市場亦期待美國能源資訊署(EIA)，後續所公布的數據，令盤中油價得到支撐；周四(6/3)截至台北時間上午10點50分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-7月輕質原油期貨上漲0.42美元，報每桶69.25美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.43美元，報每桶71.78美元。(商品行情網)

(時報資訊)