台積電(2330)舉行線上技術論壇，宣示衝刺先進製程、特殊製程與先進封裝技術，並持續增產支援客戶需求；台積電重申未來3年資本支出將達1000億美元，隨著台積電大舉投資，相關台系供應鏈成長動能可期。

台積電總裁魏哲家指出，台積電3奈米製程預計在明年下半年開始量產，將於南科的Fab 18廠生產。台積電今年資本支出預估為300億美元，未來三年投資達1000億美元。

台積電致力成為全球半導體產業長期且值得信賴邏輯技術及產能提供者，魏哲家強調，台積電未來3年資本支出將達1000億美元，將提供足夠產能支援客戶的成長。

台積電持續積極投資擴產，在台南、竹南與新竹都有建廠計畫進行，且美國亞利桑那州廠開始興建5奈米廠；此外，投資遍及先進製程、特殊製程與先進封裝領域，相關供應鏈夥伴商機可期。

無塵室廠漢唐(2404)與台積電合作多年，將可受惠台積電建廠效益，另外，辛耘(3583)、帆宣(6196)、弘塑(3131)、京鼎(3413)等都是台積電設備供應商，營運也都可望受惠。

台積電不僅在台南廠區興建先進封裝技術生產基地，也在竹南擴充先進封裝與測試產能。相關設備商如辛耘、弘塑都積極爭取訂單。

另外，台積電今年5奈米製程比重可望達20%，2022年下半年3奈米將開始量產，隨著5奈米大量採用極紫外光（EUV）製程，台積電並將積極確保EUV的領先地位，EUV相關供應鏈帆宣，以及EUV光罩盒供應商家登未來也可望持續增加營運成長動能。

(時報資訊)