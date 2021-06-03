石油輸出國組織和夥伴國(OPEC+)擔心疫情萬一再度爆發，將影響當前原油需求的預期，因此對增產計畫相對謹慎；但目前市場對原油需求的預期因經濟復甦態勢良好而愈發旺盛，假如OPEC+繼續維持產量不變，市場供應將會變得緊張，恐推動原油價格進一步創新高。油價走高，可望帶動紡纖原料價格進一步調漲，今早紡織族群上游股價多檔漲停表態，包括：集盛(1455)、聯發(1459)、宏益(1452)、南紡(1440)等。

除了本業的漲價利多外，紡織上游股，大都具有「金手指」，今年以來轉投資的業外收入豐沛，以南紡而言，今年首季的業外就挹注了8億元，使首季獲利達11億元，超越去年一整年的獲利。

南紡今年首季毛利率突破個位數達19%，去年毛利率9.43％已比前年提升近4個百分點，而今年首季毛利率較去年再勁升了約10個百分點。南紡轉投資持股21％的南帝(2108)，受惠疫情、市場對醫療用手套的需求大增，去年營收獲利爆發性成長，而今年前4月南帝營收年增高達166%，首季獲利26.83億元，EPS高達5.45元，南帝股價今年更是由年初的60元左右，一路突破百元，最高站上170元。

今年首季南紡稅後盈餘為11.22億元，賺贏去年一整年的9.36億元，最主要因素之一就是業外收益吃補達8.09億元，使EPS首季就來到0.68元。4月單月南紡合併獲利3.91億元，EPS為0.24元；累計前4月獲利15.1億元，EPS達0.92元。

(時報資訊)