興櫃市場的安盛生(6734)數位新冠肺炎抗原快篩取得CE認證，股價開高衝至24.5元，漲幅在15%以上。

安盛生科董事長Peter Fitzgerald博士說，應用核心PixoTech技術開發以智慧手機為本的自我檢測，讓COVID-19檢測和追蹤能隨時隨地進行 相信居家自我檢測新冠肺炎將大幅阻斷許多傳播途徑，止息COVID-19大流行。

安盛生科指出，「安必測新冠肺炎抗原檢測」取得CE認證，這是一款全數位化的新快肺炎快篩解決方案，包含受測者使用的數位通行證App、企業管理疫情用的數位通行管理員App和數位通行管理平台，以全面性防堵企業內爆發疫情。

與肉眼判讀的快篩檢測相比，安必測新冠肺炎抗原定點檢測分析儀可以客觀、精確地判讀檢測結果，讓醫療機構和企業組織減少偽陰性的風險。安盛生指出，分析儀透過加密QR Code將檢測結果同時傳輸至PixoHealth數位通行證App用戶，即時傳輸方式將傳統等待檢測報告的時間從數天縮短至數分鐘。另外App也能上傳疫苗注射證明，幫助未來進一步開放正常生活的規劃。

(時報資訊)