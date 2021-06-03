櫃買中心國際板債券市場將有一檔特別商品上架，由韓國最大信用卡公司「新韓信用卡公司」（Shinhan Card）提出的社會責任債券，發行總額3億美元，5月年期、票面利率 1.375％。此為國際板債市第一檔掛牌發行的社會責任債券，也是今年以來韓國發行人在國際板籌資的最大金額案件。由匯豐(台灣)商業銀行協肋完成定價，預計於 6 月底正式掛牌交易。

匯豐台灣3日表示，該社會責任債券所募得資金將依據「新韓金融集團」（Shinhan Financial Group）的永續發展債券框架及其永續發展目標，用於融資或再融資符合社會效益的計畫或活動。

匯豐台灣企業暨金融同業處負責人中野泰直表示，隨著投資人對於永續型商品的需求迅速增加，將進一步鼓勵金融市場推出對環境、社會以及公司治理（ESG）有助益的籌資與投資工具，社會責任債券可望在ESG 金融中佔有更重要的地位。

中野泰直指出，韓商來台發行的新社會債券，建立在匯豐長期的永續發展基礎上，並希望在快速成長的永續金融市場中發揮領導作用，同時結合匯豐的國際網絡及跨境服務專長幫各地區的客戶創造機會，加速永續轉型。

此檔社會責任債券由匯豐台灣擔任共同簿記行（Joint Bookrunner）與台灣主辦承銷商（Lead Manager），不但有助於推動台灣國際債券市場的交易動能，對於台灣資本市場國際化及金融業務多樣化的發展，都具有正面意義。

(工商 )