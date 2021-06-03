健體增人偶 提醒居家不忘均衡飲食和運動

台南公版線上直播教學開播至今，已累計470萬觀看人次，教學團隊為了吸引孩子學習，特別邀請3隻可愛動物加入直播，包括高年級「活力狗」、中年級「粉紅豬」、低年級「可愛牛」，健體和綜合兩領域合開的健體課程，提醒學生和家長防疫期間不忘維持健康的生活，注意均衡飲食、適當運動及顧好眼睛。

台南市長黃偉哲表示，台南停課不停學的教育團隊成功應變、轉換學習模式，提供遠距教學另類典範，除國語、數學、英語、自然和社會等課程外，還有健體和綜合兩領域合開的健體課程，提醒學生和家長防疫期間不忘維持健康的生活，注意均衡飲食、適當運動及顧好眼睛。

教育局長鄭新輝表示，台南公版直播課程不斷提升課程品質，自5月31日起的新版課表，為了讓學生有完整學習並重視居家健康生活，特別安排3節健體課程，於每周三上午、每周二、四下午直播，讓學生跟著老師動一動。

進學國小校長周生民籌組的健體教師群，設計適合低中高年級的課程；低年級的防疫生活，由進學國小賴怡如老師用影片讓學生認識新冠病毒以及眼球體操。教育局教學團隊為了吸引一二年級學童，特別邀請三隻可愛的動物加入直播，和小朋友一起學習，包括高年級「活力狗」、中年級「粉紅豬」、低年級「可愛牛」。

扮演「動物人偶」的竹橋國小校長謝宇笙和進學國小老師張瓊文表示，穿著厚重衣服，一下子要做護眼操，一下子要勤洗手，還要做運動，雖然全身大汗，但見直播頻道留言板上貼著「大乳牛和粉紅豬好可愛」的當下，真的覺得好開心。

有鑑於防疫期間，大部分時間都「宅在家」，如何保持健康均衡飲食和運動也很重要。中年級課程安排新市國小林奕攸老師示範瑜珈蹲遊戲及健康飲食，搭配「黑面琵鷺」手偶演出，提高學生學習興趣。高年級課程由大灣國小董櫻戀老師、崑山國小葉承恩老師以俐落身形，帶領學童和家長舒展手腳，以體適能跳躍運動為主軸，一早喚起好精神，貼心的提醒運動後擦汗喝水，做為儲備一天自主學習課程的活力。

教育局表示，透過互動式直播教學設計，提高孩子學習動力與興趣，一直是直播教學團隊課程設計努力的目標，希望孩子停課在家也能享有高品質的創新和體驗課程。

(中時 )