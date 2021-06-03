根據界面新聞報導，6月3日從上海警方獲悉，發現一款名為「趣住」的酒店社交App充斥大量曖昧圖片文字，經過偵查搗毀這個虛構女性用戶身份、批量發布誘惑資訊、騙取他人充值牟利的詐騙犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人10名。

上海警方介紹，這款名為「趣住」的手機App軟體在官方介紹自稱專為出差人群設計、主打差旅酒店社交，軟體的首頁直接顯示附近酒店的清單，每家酒店都有專屬的留言板和聊天室，可瀏覽其他使用者發布的內容並通過私密評論搭訕，也可以通過聊天室呼喚聯繫。

但若要進行私聊、私密評論或發佈個人動態等，則需要充值購買「咚幣」或充值成為「VIP會員」，同時軟體中留言板、聊天室、話題廣場等功能區的留言大多顯示為女性使用者發布，內容曖昧露骨，圖片文字極具誘惑、充滿暗示。

在調查過程中，警方並未發現該手機軟體從事涉黃違法犯罪活動，卻發現營運方虛構「女性使用者」發布曖昧資訊騙取充值牟利。從2018年8月起，鄒、陳兩人開始開發經營「趣住」App。為吸引使用者下載安裝、提高註冊量和充值額，自2020年10月起，該集團透過技術手段在軟體後台批量創建1萬多個「虛擬女性」帳號。

而今年4月9日警方在上海市將鄒、陳兩名犯罪嫌疑人抓獲歸案。隨後，又分赴天津、山東、江蘇等地，將該團夥其他8名犯罪嫌疑人成功抓獲。

(旺報 )