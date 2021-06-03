為了提升防疫成效，各地縣市政府無不絞盡腦汁，善用「科技防疫」！台北市政府繼1日記者會中公布台北通實聯制、紓困線上申辦、疫情數據儀表板的科技防疫三支箭之後，再度於2日晚間公布，將台北市境內五處採買人流每日在3000人以上的傳統市場即時影像上線，到底市場人多不多，一看就知道！鼓勵民眾出門採買前，可以「先看即時影像」再出門，並以「少去多買、每周兩次」為原則，降低出門頻率，減少染疫風險！

台灣當前疫情仍舊嚴峻，實施第三級防疫警戒後，仍不見疫情明顯趨緩。根據不少市政府公布的數據都顯示，人員流動最多的位置仍屬傳統市場、大賣場等地。為了有效降低人潮，台北市市場處公布，在台北市五處場域設置「即時影像監控」系統，讓民眾出門採購前可先上網確認人潮聚集狀況，確認人潮狀況再出門，減低人潮群聚染疫風險。

市場處指出，當前設置「即時影像監控」系統的市場，是以「道路上營業、200攤以上，每日採買人數3,000人以上之攤販聚集區」為主，分別是濱江市場外攤、木新市場外攤、永春市場外攤(俗稱虎林市場)、南京公寓市場、福德市場五處場域。

台北市福德市場即時影像（6月3日11:13）。（摘自YouTube）

目前全台不少縣市政府已宣布市場分流採買機制，各地方法不一，而包含宜蘭縣、基隆市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東等都已跟進。當前疫情最為嚴重的新北市、台北市，則未跟進分流採買的措施，新北市授權168個市場自治會訂立傳統市場管制作業，要求落實人流管控、實聯制，警察會強力取締違規攤商，無法達到防疫標準就停業。而台北市則是6月起要求公有零售市場實施「容留管制」和「提前收市」2項措施，場內以容留人數2/3為上限。

(科技)