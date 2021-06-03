2019年《工廠管理輔導法》修法通過，然而新增建即報即拆、遷廠輔導都沒做到，今年5月7日經濟部公布《工輔法》子法草案《特定目的事業用地審查辦法》，該辦法預告期將於6月7日結束，一旦公告通過上路，既有農地違章工廠在取得「特定工廠登記」後即可進入永久就地合法的申請程序，環團批，就地合法卻不拆不遷，不僅違背《工輔法》立法目的，轉特目後會先造成一波轉賣炒作，污染的解決也遙遙無期。

地球公民基金會、消防員工作權益促進會、環境法律人協會、綠色公民行動聯盟今日召開線上「反對農地違章永久就地合法、拒絕工廠特目土地交易、重修工輔惡法」記者會。

環境法律人協會空間政策專員黃子芸表示，2019年經濟部修法期間指出，《工輔法》是為了「全面納管，不是就地合法」，但是《特目辦法》導致全面納管等同永久就地合法，就地合法的基本前提應是符合國土規劃的計畫引導精神，讓「對的事情發生在對的地方」，而非放任不適宜使用永久性的存在，《特目辦法》草案公告應暫緩，更應重啟《工輔法》修法。

綠色公民行動聯盟研究員陳震遠指出，2010年起，有7331間臨時工廠登記被納管，其中1171間被環保機關認定為列管污染源，2010年到2020年，這1171間工廠共遭裁罰545次環境違規，總金額高達5600萬元；然而在現行《工輔法》下，即使工廠出現情節重大的違規，都還是能被輕輕放過，甚至還可以就地合法，政府口中的納管根本只是「納而不管」。

地球公民基金會山林國土組專員吳沅諭表示，2019年《工輔法》修法，讓農地違章工廠可以永久存在，而《特目辦法》的公告，代表國土破碎的噩夢準備成真；過去經濟部推估有3.8萬家農地違章工廠，目前9000多家取得特登，而這些取得特登的工廠將可以就地合法化、一旦交易就會造成農地炒作，導致農民租不起農地、農地流失、威脅台灣糧食安全，長久下來宛如未爆彈的工廠，更造成鄰近聚落生活、居住安全上的危害。

(中時 )