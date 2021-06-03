新冠肺炎疫情嚴峻，中央疫情指揮中心公告全國進入第三級疫情警戒。高雄市政府警察局苓雅分局5月30日在85大樓內，查獲一名自新北市逃逸的女移工在日租套房內進行全套性交易，過程中兩人也憂心染疫，雖未穿衣服，但仍戴著口罩。

苓雅分局成功路派出所於30日晚間5時許，主動出擊查察轄內85大樓，嚴防出現防疫破口，在警方進入該大樓逐層檢視後，發現於某民宿套房內，傳出疑似從事性交易之聲響，警方隨即在外埋伏查緝。

正當雙方性交易結束後，男客準備開門離去之際，警方立即趨前查緝，而屋內35歲外籍女性僅穿著薄紗衣衫，警方向40歲涂姓男子詢問，其坦承以每次新台幣2800元之代價從事全套性交易。

苓雅分局表示，凃姓男子聲稱，疫情期間無聊在家上網瀏覽臉書貼文後發現性交易之訊息，透過臉書私訊後，雙方約定在該女的租屋處進行全套性交易，但疫情嚴重，所以過程中還是有戴著口罩。

另調查該印尼籍女子後表示，她於去年6月逃離位於新北市的雇主家，轉而南下高雄從事色情性交易。案經警方全程蒐證，並將違法雙方帶返所後，依社會秩序維護法相關規定送辦。

苓雅分局長梁東山表示，日前發生北部萬華地區茶室人與人連結致生防疫破口，市長陳其邁已指示警方針對日租套房布線查緝，苓雅分局加強針對轄內85大樓日租套房強力取締不法性交易、防堵防疫破口。

(中時新聞網)