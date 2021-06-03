蔡政府採購疫苗速度緩慢，引起民怨沸騰。前新聞局長鍾琴、國民黨立委鄭正鈐發起「『小英給我疫苗』全民快閃活動」，號召希望盡速接種到國際認證疫苗的民眾，下午2點開車或騎車經過總統府周邊道路時，一起長按喇叭10秒鐘，表達全民要求趕快施打救命疫苗訴求。

鄭正鈐表示，全台三級警戒不能群聚，因此他和前新聞局長鍾琴在網路發起快閃活動，希望在不影響防疫下，又能表達對政府的不滿，希望透過喇叭聲，讓蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、指揮官陳時中聽到人民怒吼，日後聽到喇叭聲都會想到民眾希望盡速接種疫苗的訴求。

鄭正鈐說，今天下午只是活動的開始，之後每天下午2點，都希望國人在經過總統府與疾管中心時，能長按喇叭10秒鐘，讓官員知道，沒有疫苗就無法解封，生活就大受影響的聲音，希望這是場持續性的快閃行動，蔡政府應有所省思。

無獨有偶，國民黨中常委林金結昨天也在中常會上建議，黨中央呼應民意，發起集體在6月6日中午12點6分，在任何地方面對總統府方向，一起用喇叭大鳴6聲，或家裡的鍋碗瓢盆敲6下，喊出「我要疫苗」，並將影片或照片上傳到總統府臉輸或自己的社群媒體，向政府發出抗議的怒吼。

(中時 )