【旅遊經 編輯部報導】座落於北海岸的「龜吼漁夫市集」以在地船家自產自銷新鮮魚貨聞名，因疫情期間許多民眾減少或避免外出消費，為此市府也因應防疫時期，推動生鮮產品零接觸購物，由產地直送宅配到家，讓民眾不用出門也可以買到新鮮魚貨。

海鮮產品一直以來深受民眾喜愛，尤其是海鮮控，海產因豐碩的蛋白質、低膽固醇、各種微量元素皆有豐富的營養成份，新冠肺炎疫情的當下，民眾為了提升自身免疫力及抵禦病毒，更是會選購健康營養的產品，而當令海鮮紅魽、石斑魚、透抽及白帶魚等新鮮海產正當時，還有各式超夯的海味零嘴，是許多內行饕客採買優質海產的口袋名單。

新北市漁業處表示，因應疫情指揮中心三級警戒，期間市集熟食攤自主性休業，而部分生鮮攤仍維持正常營業，為維護民眾安全，市集環境持續消毒並遵守配戴口罩、實聯制、社交距離及禁止內用採外帶。另為減緩疫情對攤商的衝擊，以宅配方式推廣在地漁獲，主打生鮮產品零接觸，除了協助漁民銷售又可方便民眾採購，真是一舉兩得。民眾只要動動手指，透過電腦或是手機，就可以輕鬆下單，給民眾居家防疫給力的支援。

(中時新聞網)