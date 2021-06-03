日本首相菅義偉將於本月10日出發訪問英國，出席七大工業國集團（G7）高峰會；另傳出在日本政府強力要求下，G7峰會聯合聲明中，擬將寫入支持日本舉辦東京奧運與帕運。

由美國、加拿大、日本、英國、法國、德國和義大利等經濟強國組成的G7將於6月11至13日召開領袖峰會，由英國主辦，地點在英格蘭西南端的康瓦爾（Cornwall），各國領袖將親自到場。G7原定去年夏天在美國召開峰會，因疫情取消。

日本放送協會（NHK）報導，菅義偉為出席G7領袖峰會，將於6月10日起訪問英國5天，這是菅義偉去年9月上任後首度出席G7領袖峰會；會中將就2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫、世界經濟與自由貿易、氣候變遷，以及區域情勢等議題，與各國交換意見。

菅義偉預計將在會中宣布，日本2030年將比2013年減少排放46%溫室氣體的目標；菅義偉也規劃將與各國領袖進行雙邊會談。

這次G7峰會並邀請不屬於G7成員國的韓國總統文在寅與會，正安排屆時菅義偉、文在寅與美國總統拜登舉行美日韓3方高峰會談。

另外，共同社報導，涉外人士透露，在日本政府的強烈要求下，G7領袖峰會的會後聲明擬將寫入支持日本今年夏天舉辦東京奧運與帕運，以及要求日本努力舉辦安全的奧運等，具體文字正在協商當中。

報導指出，在COVID-19疫情持續下，質疑東奧和要求停辦的聲浪不斷，菅義偉盼藉此獲主要國家支持，為舉辦奧運造勢。

此外，聲明的主要內容包括氣候變遷議題與公平分配疫苗等防疫措施；輪值主席國英國提議寫入G7各國將完全廢除燃煤火力發電，但因日本表示為難，協商陷入僵局。

聲明中也將提到人權問題與區域形勢，但尚未決定是否要提及中國等特定國家。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1100603

(中央社)