美國對外用兵範圍遍及全球，美軍今天表示，他們需為2020年海外戰區23 名非蓄意釀成的平民死亡負責。這個數字遠低於非政府組織所彙整的數據，而且一筆補償都沒發出去。

法新社報導，根據五角大廈報告，23人這個數字包括在伊拉克、阿富汗、索馬利亞、葉門與奈及利亞等地戰事所導致的平民喪生。

美國國會從2018年起要求軍方每年需提交相關報告。五角大廈在最新報告裡指出「經評估，2020年因美軍任務導致的平民死亡約23人、受傷約10人」；報告仍有不少篇幅列為機密未公開。

據報告的公開部分顯示，上述大部分平民死傷是在阿富汗，單是當地就有20死；一人死於2020年2月美軍在索馬利亞的軍事行動，一人死於同年3月在伊拉克的戰事；文件未說明第23個死亡平民發生在何時、何地。

報告還指出，雖然國會已於2020年提撥300萬美元給五角大廈，用以補償受害平民家屬，但相關補償仍一毛未付。

追蹤並羅列空襲死難平民的非政府組織Airwars表示，他們最保守估計，去年全球各地至少有102名平民在美國軍事行動中喪生，是五角大廈官方數字近5倍。

Airwars指出，就連「聯合國駐阿富汗援助團」（UNAMA）都估計美軍為首的聯軍行動造成平民89死、31傷。

美國民權聯盟（ACLU）的國家安全計畫負責人夏姆希（Hina Shamsi）說：「顯然五角大廈對平民傷亡的調查與認知，不足到可悲的地步。」

夏姆希說：「令人震驚的是，即便國會已同意撥款供使用，國防部在2020年對受害平民和家屬的補償，竟然一筆都沒發放。」

(中央社)