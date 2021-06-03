新冠疫情三級警戒，高中以下學生停課至6月14日，居家上課已近一個月，除一般視訊課程外，板橋高中對需要個案輔導或心理諮商的學生也利用視訊一對一輔導關懷，減輕學生心理壓力。

板橋高中今年在新北市教育局舉辦的第二屆新北創新教育加速器競賽中，以心理輔導為主題，提出「菩提Mental Health Space」計畫，打造新北市高中生友善安全的心理健康空間，獲得教育局的補助支持。

因應疫情對學校輔導工作帶來的衝擊，板中輔導室除了以電話聯繫，亦為有需要的學生與輔導教師建立具有保密性，且專屬於他們的視訊會議室，讓輔導教師和學生即使無法出門，也能使用視訊進行一對一的視訊輔導關懷。

板中輔導資料組長楊悅恩表示，有許多需要長期晤談的學生接到可以與輔導老師視訊晤談的通知，非常開心，這些學生本來很擔心疫情期間得獨自一人面對自己的身心症狀，但沒想到能繼續擁有老師的陪伴，覺得安心許多。

楊悅恩說，視訊關懷輔導上線後，也有許多在停課期間有較嚴重身心壓力的學生，經由導師轉介至輔導室，開始定期接受輔導老師的關心，有效減低他們焦慮與憂鬱的情緒。

(中時 )